Noemi | i figli | la tombola Il primo Natale di Totti senza Ilary

Today.it

Sui social le rispettive serate dei due ex ormai separati da cinque ...La sera della Vigilia, sui social Francesco ha condiviso alcuni scatti insieme a, ied il fratello Riccardo. Ilary invece ha preferito il calore della sua famiglia trascorrendo le ... Ilary Blasi, primo Natale senza Totti (che festeggia con Noemi e figli ... È stato un Natale decisamente nuovo per Ilary Blasi e Francesco Totti, per la prima volta l'uno lontano dall'altra dopo 20 anni. Proprio come accaduto negli ultimi mesi, anche nella giornata del 25 di ...Da Francesco Totti e Ilary Blasi a Gisele Bündchen e Tom Brady, passando per Shakira e Piqué. È stato un anno pieno di addii tra famosi, la maggior parte inattesi. Qualcuno, però, potrebbe anche torna ...