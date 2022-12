leggo.it

In una story,ha pubblicato una foto di sè con la maschera per il viso e la didascalia: ' Tisane detox e due litri di acqua al giorno'. Nella story successiva, però, si mostra seduta a tavola ...... in semifinale (6 - 2 2 - 6 7 - 5) contro la favorita della vigiliaMaines. Giusto il tempo ... ma purtroppo è una questione di fibre: lei deve lavorare molto e stare sempre attenta alla'. ... Noemi e la dieta a Natale: «Tisane detox e 2 litri di acqua al giorno». Poi la sorpresa... FOTO Ironia a tavola per Noemi. La cantante, che negli ultimi anni ha modellato il suo fisico, non rinuncia al cibo. Soprattutto durante le feste di Natale. Su Instagram, infatti, Noemi ha scherzato ...Il consumo di proteine, verdura e frutta, ma anche acqua e tisane non manca nella dieta prenatalizia per arrivare in forma alle feste e non abbuffarsi.