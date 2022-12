No! Charlie Hebdo non ha pubblicato un’edizione speciale con Zelensky raffigurato come un ladro a Natale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Circola una fantomatica copertina della rivista satiricadove verrebbe ritratto Volodymyrmentre scappa con i doni dei Magi davanti agli occhi increduli del bambin Gesù. La vignetta riporta la seguente affermazione attribuita al presidente dell’Ucraina: «Smettere di pianguicolare, ne abbiamo bisogno». L’opera non viene soltanto attribuita alla rivista satirica francese, per un’inesistente edizionedel 22 dicembre 2022, ma anche al suo direttore. Di fatto, non vi è alcuna traccia e risulta diffusa dai canali russi. Per chi ha fretta La fantomatica copertina riguarderebbe una edizionepubblicata il 22 dicembre 2022, ma non esiste. Sul sito della rivista non è presente alcuna edizionedel 22 dicembre 2022 con quella copertina. La ...

Open

Cox, come saprete, dopo aver interpretato Daredevil per Netflix ha 'esordito' nel MCU proprio durante Spider - Man:Way Home . Il futuro diCox : oltre a riprendere il ruolo di Matt ...... classici da gustare come nuovi o da assaporare in compagnia di amici e amiche - e perché, di ... con il re comico del cinema muto,Chaplin. Calimero, La regina delle Nevi e le due comiche ... No! Charlie Hebdo ha pubblicato un'edizione speciale con Zelensky ... Charlie Cox ha deciso di chiarire le voci secondo cui avrebbe partecipato a un cameo in Deadpool 3, ora la curiosità di tutti ritorna su Daredevil: Born Again.Charlie Cox era una delle aggiunte più attese al Marvel Cinematic Universe, ma ora non è più tanto sicuro di avere un futuro al suo interno ...