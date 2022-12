Nicola Brunialti | intervista all’autore di ”Vacanze Bestiali” | la letteratura per ragazzi che insegna facendo divertire

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Pubblicitario, autore e scrittore perha da poco pubblicato, il suo nuovo libro edito Lapis Edizioni, in cui sottolinea l’importanza della natura, la riscoperta di mondi considerati, oggi, obsoleti come le dimensioni agresti, la campagna, e la tutela per l’ambiente. Una lettura per i piccoli lettori – ma anche per gli adulti! – che affronta tematiche importanti eriflettere e sorridere., il mondo dell’infanzia e la riscoperta di una dimensione considerata perduta come la campagna bisceglielive.itM.M.: Dalle campagne pubblicitarie alla scrittura per: il suo ultimo romanzo si concentra sull’importanza della campagna, la natura, e la ...