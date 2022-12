Nel 2023 Pantheon a pagamento? Perché Sangiuliano rilancia l' ipotesi biglietto

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Santo Stefano primo giorno di apertura straordinaria di musei e siti storici e culturali in tutta Italia, poi toccherà a Capodanno con l'ingresso gratuito grazie a #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratis ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Per l'occasione, il ministro della Cultura Gennarosi è recato in visita al Colosseo, accompagnato dalla direttrice del Parco Archeologico, Alfonsina Russo. «Questa giornata - ha spiegato- ci fa toccare con mano l'importanza del patrimonio culturale nazionale. La cultura oggi è aperta e ritengo sia doveroso. La grande affluenza di visitatori in una giornata festiva premia l'apertura straordinaria dei più importanti luoghi della cultura italiani che si ripeterà il primo gennaio, in occasione ...

Il Sole 24 ORE

capitolo sicurezza energetica c'è la proroga di un anno (al 30 giugno 2024) per la ... Misure anche per l' Alitalia (proroga al 31 dicembredell'amministrazione straordinaria) e la Rai (......aprilei lavori del secondo e ultimo lotto che, fanno sapere dal ministero, ha subito rallentamenti per la pandemia . Il primo lotto è stato ultimato in 15 anni, il secondo cantiere, aperto... Auto elettriche, i 10 nuovi modelli a batteria in arrivo nel 2023 Il Breizh Motorsport nel 2023 parteciperà per il quarto anno consecutivo alla serie Ultimate Cup. La squadra bretone iscriverà una Porsche 911 GT3 Cup nella categoria Sprint GT Touring Challenge ...Il Team GT, formazione tedesca di Bernhard Laber e che ha come team manager Max Penner, parteciperà nel 2023 ad alcuni eventi del campionato GT World Endurance con una Mercedes. Come impegno ...