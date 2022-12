NBA | Christmas Day 2022 | Doncic trascina i Mavericks al successo sui Lakers | Embiid e Harden decisivi contro i Knicks

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Si sono appena completate le prime due partite in programma per ilDay della NBA-2023. Nel primo match delle 18:00 (ora italiana) i Philadelphia 76ers hanno ospitato i New York, mentre alle 20:30 era il turno dell’attesissima sfida tra i Dallasdi Lukae i Los Angelesdi LeBron James. Scopriamo insieme come sono andate queste partite che aprivano la tradizionale ‘maratona’ natalizia. Colpo esterno dei Philadelphia 76ers, che al Madison Square Garden battono i New Yorkper 112-119. Buona partenza dei padroni di casa, che provano a scappare toccando anche il +14 (30-16) e chiudendo sopra di dodici lunghezze alla prima sirena (37-25). Nel secondo quarto imantengono il margine in doppia cifra ...