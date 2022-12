NBA 2022 2023 | Los Angeles Lakers durano un tempo | Dallas vince in rimonta nel Christmas Day

(Di lunedì 26 dicembre 2022)Mavericks si aggiudica l’incontro delDay contro Los, valido per la regular season di NBA. Sfida dai due volti, soprattutto per le percentuali dall’arco dei texani: bassissime nel primo, altissime nel terzo quarto, che si è poi rivelato quello decisivo per ladi Doncic e compagni. Lo sloveno viene limitato con soli sette tiri dal campo nel primo, ma chiude la partita sfiorando la tripla doppia (32 punti, 9 rimbalzi e 9 assist)), con Hardaway e Wood che ne aggiungono altri . Per gli ospiti, invece, LeBron James predica nel deserto con 38 punti: 124-115 il risultato finale. RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Partono forte i, che attuano un pressing ...

Sky Sport

FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentisu sky Numeri e curiosità delle partitedi Natale Appuntamento fisso per tutti gli appassionati e gli amanti della: dopo il pranzo di Natale, inizia ...Dai tributi di Luka Doncic sia in campo che fuori ai ricordi dei suoi ex compagni e rivali, ecco come laha salutato sui social la grande serata del tedesco - a cui coach Jason Kidd ha offerto, ... NBA Christmas Day: il calendario e le curiosità delle 5 gare di Natale su Sky Sport Il Natale NBA 2022 è cominciato con ben due partite in programma tra le 18.00 e le 20.30. La sfida tra Philadelphia e New York si è chiusa con la vittoria dei 76ers dopo una rincorsa da sottolineare ...Il Barba pensa già al suo prossimo futuro: rimanere a Phila o sposare il progetto Houston I Philadelphia 76ers nelle ultime due settimane hanno beneficiato del ritorno alle operazioni da parte di Jam ...