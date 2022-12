Nazionale | stage concluso e l’emergenza numerica | a rischio anche la rosa azzurra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roma, 26 dic – Laitaliana haloavviato dal commissario tecnico Roberto Mancini due giorni fa, prima della vigilia. Il quadro che ne è venuto fuori è da un lato desolante, dall’altro fertile di qualche speranza. La desolazione riguarda soprattutto le fonti da cui il Ct ha dovuto attingere per convocare giovani calciatori, senza le quali non ci sarebbe manco una, loche evidenzia una necessità: gli italiani devono giocare e crescere Mancini rassicura sulla qualità, e chi scrive gli crede: la qualità in un Paese come l’Italia non manca mai, basta guardare le partite per rendersene conto. Si può entrare in naturalissime crisi generazionali, ma smettere di produrre addirittura calciatori a livello numerico, di ...