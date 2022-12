Natale | vescovo sbaglia l' ora della sveglia | salta messa di mezzanotte

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Non ha potuto celebrare ladia cavallo delper colpa di unapuntata male e ha fatto preoccupare i propri fedeli in attesa. E’ successo la scorsa notte a monsignor Corrado Pizziolo,di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. A rivelare l'imprevisto è stato lo stesso presule, nel corsocelebrata ieri.

Le parole del vescovo Giovanni nella notte di Natale e l'appello a dedicarsi al bene comune "partendo dal volontariato e dalla preghiera". "Di fronte ai drammi della storia ci viene dato un Bambino, c ...Monsignor Pizziolo vescovo di Vittorio Veneto ha confessato l'errore la mattina dopo ai fedeli: "Alle 21 mi sono messo in poltrona e ho sbagliato a puntare la sveglia" ...