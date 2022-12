Natale Nba | Mavericks-Lakers 124-115 | Doncic incanta e James non basta

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – I Dallasbattono i Los Angeles124-115 nelNba. Dallas (18 vittorie e 16 sconfitte) sfrutta la solita prestazione super di Luka, che chiude con 32 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Lo sloveno, che tira con 9/16 da 3, può contare sulla collaborazione di Christian Wood (30 punti) e Tim Hardaway jr (24). I Mavs, sotto 54-43 all’intervallo, decollano nel terzo periodo con un devastante parziale di 51-21: i texani bucano l’inesistente difesa deicon un saggio dalla linea dei 3 punti (18/44 in totale). Ispremono LeBron(38 punti in 34 minuti) ma la versione extralusso della superstar 38enne non serve per evitare la quarta vittoria di fila: con un record di 13-20, i gialloviola annaspano nei bassifondi della ...