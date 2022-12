Natale in ospedale per Rosa Perrotta | suo figlio ha avuto un incidente FOTO

(Di lunedì 26 dicembre 2022)da dimentica perche, purtroppo, ha trascorso buona parte del 25 dicembre in. Il motivo per il quale la donna ha trascorso tale giornata di festa presso una struttura ospedaliera risiede in unda suoEthan. Il piccolo, un po’ di giorni fa, era caduto dalle giostre, riportando L'articolo proviene da KontroKultura.

PisaToday

... in pratica in 100 ore , sono stati 24 i trapianti eseguiti all'Molinette di Torino . Una ... che in un momento così particolare hanno compiuto il regalo dipiù grande'. Tra gli oltre ...... informato dalla lettera di un parroco, nel giorno diha telefonato a Giacomo Cofano , il ... La donna è deceduta in seguito a un' emorragia interna il 22 dicembre all'Perrino di ... I giocatori del Pisa come Babbi Natale per l'ospedale Stella Maris Feste insanguinate da molti incidenti sulle strade, con morti e feriti tra la Vigilia e Natale. Un bilancio drammatico, macchiato anche dal coinvolgimento di giovanissimi e aggravato ...Malore fatale per il 68enne di Udine Tiziano Scovacricchi, biologo marino in pensione, trovato morto su una spiaggia a Capo Verde il giorno di Natale. A notare il corpo dell'uomo sono ...