Natale a Zocca per Vasco Rossi | il rocker canta “Albachiara” coi ragazzi della scuola di musica intitolata a Massimo Riva

il Resto del Carlino

Il video è postato nella pagina Facebook 'Noi siamo i soliti quelli così', quelli che alla scuola di musica Massimo Riva dicantano Alba chiara con Vasco per festeggiare il. La scuola è stata fondata dal rocker originario die dalla famiglia Riva in memoria del chitarrista scomparso nel 1999. Alla ...Gli auguri di Vasco Rossi sono inevitabilmente rock: il rocker dipropone la sua canzone E Il Mattino (da Canzoni Per Me , 1998) come colonna sonora di, e non a caso sceglie l'hashtag #... Vasco Rossi, Natale a Zocca: i tortellini da mamma Novella poi alla scuola di musica Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...