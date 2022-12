Nasce la nuova Juventus | ecco chi farà parte del Cda

(Di lunedì 26 dicembre 2022) È composta da cinque nomi la lista di candidati per il nuovo Cda depositata da Exor. Non figurano rappresentanti sportivi

Sport Mediaset

Anima Mia , la super hit del 1973 con il quale la band romana arriva il successo, seguita ... dopo 11 album, i Cugini di Campagna trovanolinfa grazie a Claudio Baglioni e Fabio Fazio che ...Corini del resto ha dovuto disegnare una squadraper le assenze di Nedelcearu (la prima, per ... Mezzo punto in meno perché il gol del Bresciada una palla mal gestita da lui. (dal 23 s.t. ... Nasce la nuova Juve con Scanavino e Ferrero: ecco chi fa parte del Cda - Sportmediaset Il club bianconero ha annunciato la lista dei candidati per la nomina indicati da Exor: il 18 gennaio la ratifica nell'Assemblea degli Azionisti. Maurizio Scanavino, già nominato direttore generale, s ...Il pastificio di Luciana Mosconi ha acquisito l’azienda vitivinicola La Monacesca. L’ ad Pennazzi: «Sviluppo per crescita esterna» ...