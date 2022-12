Napoli | Elmas | ' Prima lo scudetto qui e poi un altro top club' - Sport - Calcio - quotidiano net

AreaNapoli.it

Il macedone sulle ambizioni di squadra e personali: 'Vogliamo continuare a vincere divertendoci. Nei miei sogni il Mondiale e una squadra ...(4 - 3 - 3) : Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Rui, Zielinski, Anguissa, Lobotka,, Osimhen, Lozano. Allenatore: L. Spalletti. © RIPRODUZIONE VIETATA Elmas: 'Scudetto al Napoli, in futuro vorrei andare in un altro top club' Il macedone sulle ambizioni di squadra e personali: "Vogliamo continuare a vincere divertendoci. Nei miei sogni il Mondiale e una squadra importante" ...Eljif Elmas ha rilasciato un'intervista ai microfoni De Marke Sports durante il ritiro in Turchia tenutosi nel corso dello stop del campionato a causa del mondiale.