Napoli | Elmas | «In futuro sogno la Champions»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le parole disul suo: «Dopo il, se ne avrò la possibilità, vorrei andare in un’altra grande squadra» Nell’intervista rilasciata a De Marke Sports, Eljifha parlato delle sue ambizioni per il. Di seguito le sue parole. «Se penso alla mia carriera, credo di voler vincere per davvero la. Ho già giocato agli Europei e spero di prendere parte ad un Mondiale con la maglia della Macedonia. Dopo il, se ne avrò la possibilità, vorrei andare in un’altra grande squadra, ma è difficile parlarne ora, poiché è ancora presto e sono giovane». L'articolo proviene da Calcio News 24.

