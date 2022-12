Muore dopo il parto gemellare a Brindisi | il marito scrive e commuove i medici dell' ospedale Ecco la lettera

ilmessaggero.it

A lanciare l'allarme erano stati in serata i familiariche non avevano più ricevuto notizie dell'uomo. Alle ore 21,30 è iniziata l'operazione di ricerca da parte del Soccorso alpino della Val ...La donna di 41 anni di Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi), è morta giovedì scorso nel reparto di rianimazione del reparto "Perrino" di Brindisi dove era ricoverata da qualche giorno... Moglie muore dopo il parto, il marito scrive ai medici dell'ospedale: «Ho visto le vostre lacrime. Siete stati Un Natale che non dimenticherà mai il fasanese Giacomo Cofano, il marito della 41enne insegnante di Pezze di Greco Viviana Delego deceduta dopo aver dato alla luce due gemellini. Un ...Viviana ha dato alla luce due gemelli, ma ha perso la vita tra le mura dell'ospedale di Brindisi. Il gesto del marito per i dottori ...