MotoGP | Marc Marquez al posto di Pecco Bagnaia | confessione inattesa

Corse di Moto

Màrquez: All in "" febbraio La nuova docuserie spagnola racconta la straordinaria storia dell'8 volte campione del mondo diMàrquez, tornato in pista dopo due anni di pausa a ...Se non si è certi delle preferenze, si può optare per un classico della. In alternativa, va bene un calendario di un idolo, come Valentino Rossi,Marquez, etc MotoGP, Marc Marquez: "La crisi Honda è iniziata col mio infortunio" In un'intervista esclusiva, Carmelo Ezpeleta, massima autorità del Campionato del Mondo di MotoGP, ripercorre la vibrante stagione 2022, l'anno che ha segnato il ritorno alla normalità dopo il diffici ...Ducati e Aprilia, presto anche KTM, sembrano un passo avanti a Honda e Yamaha. In MotoGP conta la raccolta e la comunicazione dei dati.