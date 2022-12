(Di lunedì 26 dicembre 2022) La Proloco diin sinergia con semplici cittadini e associazioni no profit nel periodo natalizio si è impegnata nelladi oggetti per allestire una fiera diche ha preso forma nel suggestivo Collegio di Maria di piazzetta Vaglica a. L’idea solidale è diventata un progetto ben cucito insieme dai soggetti che si muovono nel territorio per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei più fragili. Le braccia di ciascuno hanno alacremente lavorato allo scopo di devolvere il ricavato della fiera aldidi Palermo. Per la trasparenza che contraddistingue le associazioni e i cittadini coinvolti in questa iniziativa si comunica che sono ...

filodirettomonreale.it

Seconda classificata Patrizia Sardisco di(PA) con lain dialetto siciliano ferri vruricati (arnesi sepolti). Terzo Giacomo Vit di Cordovado (PN) con ladi poesie in ......una produzione di 19 kg/abitante annuo di rifiuti indifferenziati e oltre il 91% didifferenziata. Ma in questa speciale classifica rientrano anche comuni di medie dimensioni come, ... Monreale, raccolta di beneficenza, 510 € al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale civico In vetta alla classifica Castel di Lucio Il comune di Castel di Lucio (ME) si afferma in vetta alla classifica con una produzione di 19 kg/abitante annuo di rifiuti indifferenziati e oltre il 91% di ...MONREALE, 23 dicembre – Tradizionale scambio di auguri natalizi tra l'amministrazione comunale e i dipendenti della ditta Ecolandia, che cura lo smaltimento dei rifiuti per conto del comune.