Milleproroghe | tutte le novità | dai certificati senza bollo alle ricette elettroniche

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il provvedimento è atteso in Gazzetta il 31 dicembre. Tra le misure anche Transizione 4.0 che però è contenuta in manovra e potrebbe essere stralciata

Agenzia ANSA

... nel testo del Dlappena approvato dal Consiglio dei Ministri, della estensione dei ... Il rischio che il settore automotive, a causa delle ben note problematiche di rallentamento su......a porre in essere una definitiva soluzione per la nostra categoria all'interno del, ... al fine di valorizzare e non far disperderele esperienze e le professionalità acquisite dal ... Milleproroghe, tutte le misure: dalla sanità alla scuola Il governo Meloni ha approvato il consueto decreto Milleproroghe di fine anno che allunga i tempi di numerosi provvedimenti: tutte le novità su tasse, bonus, lavoro e ricette .... Il testo, come sempr ...Esprimono «profondo sconcerto» le associazioni di rappresentanza delle imprese italiane di trasporto merci e passeggeri e la filiera industriale e commerciale automotive «per ...