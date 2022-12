(Di lunedì 26 dicembre 2022) MUP, la splendida location appena inaugurata in Via Cagliero ae già considerata la Maison del, ha fatto da cornice al Torneo di Natale organizzato daVieri. Rientrati alla base dal Qatar, dove si sono appena conclusi i mondiali,e i suoi amici hanno voluto scambiarsi glidi Natale con una sfida adi vibora e bandeja. Molti gli ex calciatori presenti all'evento: come è noto in tanti hanno appeso gli scarpini al chiodo e si stanno dedicando allo sport del momento. Lele Adani, Alessandro Matri, Christian Brocchi, Marco Borriello, Davide Bombardini e tanti altri sono assidui frequentatori didove esclusività, servizi, campi di livello e accoglienza ...

Il Tempo

Lo stilevince dunque grazie a: cultura (59%) mezzi di trasporto ben funzionanti (45%) possibilità di accedere a un maggior numero di eventi (41%)e Roma si confermano le città più ...... Christopher Lee, David Wenham, Brad Dourif, Bernard Hill, Bruce Hopkins, Karl, Miranda Otto ... Stanotte a, presentato da Alberto Angela , in onda alle 21.20 su Rai 3 The Best of Aldo, ... Milano Urban Padel: Bobo & Friends si scambiano gli auguri a colpi di padel MUP, la splendida location appena inaugurata in Via Cagliero a Milano e già considerata la Maison del Padel, ha fatto da cornice al Torneo di ...Esposto alla Bmw Home di Milano lo scooter elettrico utilizzato come una tela dal celebre writer e artista italiano Flycat ...