Milano | rapinato il figlio di Matteo Salvini Il leader della Lega | “E’ capitato a lui come capita a tanti”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Brutta esperienza la sera del 23 dicembre per Federico19enne del segretarioe ministro alle Infrastrutture e Trasporti. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 20 in via Palma, non lontano dal Pio Albergo Trivulzio a, il ragazzo è statoda due persone che lo hanno minacciato con una bottiglia. Bottinorapina il suo smartphone. Lanciato l’allarme, la polizia è riuscita a recuperare il telefono e lo ha restituito al diciannovenne. “Èa lui, purtroppo,”: è il commento di, fanno sapere fonti. ...

Il figlio del segretario della Lega Matteo Salvini è statointorno alle 20 del 23 dicembre in via Palma, non lontano dal Pio Albergo Trivulzio a, da due persone che lo hanno minacciato con una bottiglia. La polizia ha recuperato lo smartphone ...Il figlio di 19 anni del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è statolo scorso 23 dicembre a. L'episodio è emerso solo oggi è stato anticipato dal sito del Corriere e trova conferme in ambienti investigativi. Erano le 20 quando il giovane in via ...Leggi anche > Salvini, il figlio Federico aggredito e rapinato in strada a Milano: «Minacciato con una bottiglia di vetro rotta» L'episodio si sta svolgendo in via Prediera a Pavullo, nel modenese. E ...(Adnkronos) - "È capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano”. E' il commento di Matteo Salvini a proposito della rapina subita dal figlio pochi giorni fa a Milano e raccontata da alcuni m ...