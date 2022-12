Milano | da mesi senza casa vivono in auto con due bambine e un neonato «Le amministrazioni diano aiuto concreto»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Un parcheggio come. La loroil letto dove dormire insieme a duedi 7 e 8 anni e un. È la storia di indigenza e povertà che arriva da Legnano, dove dallo scorso maggio, Ignazio e Milena non hanno più un posto caldo dove stare. Il piccolo Ethan, nato lo scorso 6 dicembre, dalla giovane coppia è al momento ricoverato in un ospedale diper una serie di complicanze mediche sorte dopo il parto. La madre Milena e gli altri tre componenti della famiglia hanno vissuto l’intera gravidanza prima dormendo in un magazzino, poi in macchina. Lei con il reddito di cittadinanza, lui manovale con un contratto a termine scaduto ad aprile, hanno cominciato ad avere grossi problemi per pagare affitto e bollette nell’abitazione in cui vivevano. E così nel giro di poche settimane si sono ...

