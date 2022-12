Milan | tutti i gol segnati dal croato Rebic nel 2022 | Video

Milan News

Commenta per primo L'Inter eSkriniar potrebbero lasciarsi a giugno . E dall'Inghilterra assicurano che sono parecchie le società di Premier League pronte a muoversi con forza per lui. Secondo TeamTalk , Liverpool, ...Ma soprattutto l'asso portoghese, il cui futuro è molto incerto- Juve si accende sul ...infatti possibilissimo a prescindere in considerazione del fatto che su di lui hanno messo gli occhi... Ibrahimovic dopo i gol: "Trovo un riferimento, un bambino, una persona sugli spalti, e mi fermo su di... Con un budget limitato, la dirigenza dovrà innanzitutto capire se occorre un altro portiere: il 6 gennaio sarà più chiaro. Bennacer e sopratutto Leao catalizzano pensieri ed energie ...Il prestito del 23enne di Malaga con il Milan scade il 30 giugno 2023, momento in cui tornerà al Real Madrid. Secondo As non c’è nessuna opzione di acquisto da parte dei rossoneri, contrariamente a ...