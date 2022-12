Milan | Leão vale 90 milioni

Footballnews24.it

Ilcome società non c'entra nulla, ma questa pendenza attinente al giocatore rischia sempre di rientrare per vie traverse nei discorsi per il complicato accordo. La prossima partita sarà da ...Per questo alla fine dico che il vero antagonista del Napoli può essere il. Loro hanno imparato a vincere anche partite 'sporche'. Può bastare una giocata di Giroud, Leao o Theo Hernandez per ... Milan, Leão surfa sul rinnovo: il Diavolo lo segue