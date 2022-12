Milan | Leao torna a Milanello Per la porta sputa l’ipotesi Alessio Cragno

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il, dopo due giorni di riposo per le festività natalizie, èto ad allenarsi aello ed ha riabbracciato Rafael, reduce dai Mondiali di Qatar 2022. Il tecnico rossonero Stefano Pioli nei prossimi giorni valuterà sere il portoghese in Olanda per l’amichevole contro il PSV Eindhoven di venerdì 30 dicembre. Ad ogni modo il numero 17 sarà a disposizione per la ripresa della Serie A 2022/2023 del 4 gennaio contro la Salernitana, gara per la quale sono ancora in dubbio Olivier Giroud e Theo Hernandez, che torneranno aello soltanto il 30 dicembre. Krunic e Messias, che hanno chiuso la scorsa settimana con affaticamenti muscolari, hanno lavorato in palestra, Florenzi ha svolto una seduta personalizzata sul campo, Brahim Diaz e Calabria hanno svolto l’intera ...