Mihajlovic | il dolore della moglie Arianna nel primo Natale senza Sinisa | “Il tuo sorriso è la mia pace”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) “Ilquando hai perso qualcuno è difficile. Non hai voglia di festeggiare ma lo fai. Per i bambini, per la famiglia. Farà male”. Così scrive in una storia pubblicata su InstagramRapaccioni, la vedova di, nel suodopo la morte dell’ex calciatore ed allenatore, scomparso solo nove giorni fa dopo una lunga lotta contro la leucemia. “Sii grato dei festeggiamenti che avete fatto insieme, inizia una nuova tradizione in sua memoria. E ricorda sempre l’amore che c’era”, sono le toccanti frasi condivise da, tra una foto e l’altranipotina, la sua ancora in questi giorni difficili. Ma il messaggio più toccante è quello che la donna ha pubblicato nella notte...

Un Natale pieno di dolore, il primo senza Sinisa Mihajlovic per tutta la famiglia del campione serbo. La moglie Arianna, tra una foto e l'altra, ha voluto dedicare tramite le storie Instagram del suo profilo, un testo... Il lutto non si dimentica ma si può metabolizzare, esorcizzare e allontanare. Per Arianna Rapaccioni, vedova di Sinisa, non è stato un Natale come gli altri. Solo dieci giorni fa la scomparsa... La signora Rapaccioni ha passato il Natale in famiglia assieme ai figli e ai nipoti ed ha voluto condividere un messaggio al marito morto con tutti...