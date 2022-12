Mercoledì | Jenna Ortega rivela una battuta che ha rifiutato di pronunciare

Leggi su screenworld

(Di lunedì 26 dicembre 2022)hato unadiche l’attrice hadi. La versione originale della sceneggiatura dello show, infatti, conteneva una frase che l’interprete ha ritenuto opportuno non inserire nella versione finale. La serie racconta le avventure giovanili del membro della Famiglia Addams alla Nevermore Academy. Come riportato da NDTV,hato a The Independent che la versione originale della sceneggiatura conteneva unanello show che l’attrice si è rifiutata di. La giovane interprete ha spiegato di aver potuto apportare alcune modifiche alle sue battute per il bene del suo personaggio e ha fatto riferimento in ...