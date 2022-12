Meloni | la guerra | Draghi | il Mondiale di Messi | l' addio di Federer | il clima | le più belle fotografie del 2022 | mese per mese

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dalla rielezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in gennaio al trionfo dell'Argentina di Leoin dicembre: 12 foto per riassumere ilche resta segnato...

ilmattino.it

... reddito di cittadinanza e tutte le misure della prima manovra del governoUna tecnologia di ... cosa c è da sapere I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche dellain Ucraina ...... reddito di cittadinanza e tutte le misure della prima manovra del governoUna tecnologia di ... cosa c è da sapere I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche dellain Ucraina ... Meloni, la guerra, Draghi, il Mondiale di Messi, l'addio di Federer, il clima: le più belle fotografie del 202 Dalla rielezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in gennaio al trionfo dell'Argentina di Leo Messi in dicembre: 12 foto per riassumere il 2022 che resta ...La pluripremiata inviata di guerra ha presentato a Cagliari il suo ultimo libro "Lo sguardo oltre il confine" dove racconta i più importanti conflitti mondiali di oggi ...