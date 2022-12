Meloni e Giambruno come non si erano mai mostrati | la foto privatissima | Guarda

Il Foglio

Giorgiaha pubblicato sui social il suo messaggio natalizio. 'A voi e ai vostri cari, i migliori ... pubblicando una foto in cui appare con la figlia Ginevra e il compagno AndreaDalla famiglia di Giorgiaalla coppia di (non) sposi Berlusconi - Fascina . "A voi e ai ... e il compagno Andrea, con un golf blu. Gioco di nuance blu elettrico per Silvio e Marta, che ... Meloni e Giambruno alla Scala ribaltano il cliché dei ruoli tradizionali (ilmessaggero.it) Giorgia Meloni ha scelto di farlo su Twitter ... che indossa un abitino cinto da stelline dorate, e il compagno Andrea Giambruno, con un golf blu. (la Repubblica) C’è chi si ...Un'altra immagine casalinga della premier con la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno per inviare via social un messaggio agli italiani ...