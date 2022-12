(Di lunedì 26 dicembre 2022) Pace? Negoziati? Sicurezza? La verità ongi tanto esce dalla bocca di. La Russia compirà "ogni sforzo" per far sì che "ildicessi di esistere". Così Dmitry, vice capo ...

Pace Negoziati Sicurezza La verità ongi tanto esce dalla bocca di. La Russia compirà "ogni sforzo" per far sì che "il regime di Kiev cessi di esistere". Così Dmitry, vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa , in un lungo intervento pubblicato da Rossiyskaya Gazeta. "Oggi, nessuno tranne noi può farlo. Iniziare l'operazione speciale è ...Da Kiev non è arrivato nessun commento ufficiale, ma quanto accadutoun'ulteriore ombra sulle ... Secondo Dmitry, gli Stati Uniti "sospenderanno il sostegno senza riserve al regime ... Medvedev getta la maschera: “Il nostro obiettivo è abbattere il regime di Kiev” Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha detto che l'obiettivo di Mosca è abbattere il governo ucraino.