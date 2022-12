Maxi Lopez-Wanda Nara e la storia sui social | «Vi aspettiamo qui per l’anno prossimo» – FOTO

Tuttosport

Gli auguri di buon Natale e quel messaggio trae Wanda Nara sui social: "Vi aspettiamo qui per l'anno prossimo" Gli auguri di buon Natale e quel messaggio trae Wanda Nara sui social: "Vi aspettiamo qui per l'anno prossimo". ...Il Natale porta con se tanti buoni propositi tra cui anche (magari), seppellire l'ascia di guerra con il proprio ex marito . È quello che ha voluto fare Wanda Nara che ha videochiamatoper gli auguri e lo ha invitato in Argentina per il prossimo Natale . Wanda Nara festeggia l'Argentina insieme alla mamma di Messi: bufera sui social. Cos'è accaduto Wanda Nara bacia L - ... Wanda Nara, la telefonata a Maxi Lopez: «Il prossimo anno insieme». E Icardi da solo Il Natale porta con se tanti buoni propositi tra cui anche (magari), seppellire l'ascia di guerra con il proprio ex marito. È quello che ha voluto fare Wanda Nara che ha ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...