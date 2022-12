Maurizio De Giovanni torna col commissario Ricciardi | “L’infarto mi ha tolto spensieratezza | ma mi ha ricordato di non rimandare mai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) “Aprile è difficile da capire, impossibile da esplorare. Perché è fatto di fiori e di frutta nuova, fa immaginare che il peggio sia passato e non ci sia più da aver paura.” La solitudine delta a indagare e a farci sognare con le sue visioni, in un aprile del 1939, Caminito (Einaudi, 2022).de, questa volta, ha scelto uno degli anni più bui del secolo scorso, l’anno in cui scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Un ritorno che, a sua volta, ha coinciso con un anno a dir poco difficile per lo scrittore napoletano, colpito da un infarto l’estate scorsa.“il mio vestito più emotivo, più sentimentale”, come lo stesso scrittore lo definisce, non l’ha mai lasciato solo anche quando sembrava non esserci ritorno. È stato il primo a ...