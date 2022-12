Matteo Becucci e Franca Pinna pubblicano il singolo natalizio “Che Natale è?”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 26 dicembre 2022) MILANO – “Cheè?” è ildi. Un brano che nasce dalla preziosa collaborazione tra il cantautore livornese, vincitore della seconda edizione di X Factor e vocal coach di Tale e Quale Show, e la storica cantante sarda. “Cheè?”, prodotto artisticamente da Roberto Vernetti, unisce italiano e dialetto sardo, un recupero delle melodie, delle armonie e delle sonorità della tradizione sarda unite al pop. Nel testo il concetto di lontananza si eleva come punto di forza al concetto di unione. Esi uniscono nel canto e nella musica per trasmettere un messaggio di calore verso chi si sente solo ma anche per lanciare un messaggio ...