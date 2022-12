Manovra | orgia di bonus | ora basta mammella di Stato

(Di lunedì 26 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/-solo--siamo-attaccati-alla--dello-.mp4 Quella del governo Meloni è unache non fa entusiasmare. Al suo interno, i 2 terzi dei fondi sono destinati agli aiuti sulle bollette. Augusto Minzolini dice che manca una riduzione fiscale. Figuratevi voi se non sono d’accordo, ma il punto non è soltanto questo: bisogna ridurre la spesa pubblica. Siamo dei drogati attaccati alladello. Ognuno di noi percepisce qualche piccola elemsosina di spesa pubblica. A fronte di 1.700 miliardi di PIL, 2.700 sono i miliardi del debito pubblico e 1.100 quelli della spesa pubblica. Da Berlusconi al Pd, tutti vogliono finanziare le proprie proposte: dalle pensioni, ai sostegni per ...

Iacchite

In questo quadro gli analisti segnalano la "aggirante" delle truppe di Mosca e lo stallo ... hanno assoldato i militari e i giudici per proteggere la loro, e banchettano", annota Tolstoj ...... un po' come quando, nel buio di qualche forra, indecisa se fare tornare indietro (a Laura ... rossi solo per il riflesso della pira), che vi fosse anche Emma, in mezzo a quell'che, nello ... Fascista No, questa destra è affarista (di Antonio Padellaro)