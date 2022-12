Manovra | in Senato il rush finale Il caro bollette intacca i risparmi | meno 50 miliardi

(Di lunedì 26 dicembre 2022) - Il governo punta a chiudere entro il 29 dicembre. Partiti in pressing sulle nuove misure. Forza Italia insiste sulle pensioni minime a mille euro. Opposizioni protestano per i tempi stretti che ...

Dopo essere stato approvato, tra mille polemiche, il 13 dicembre al, la Camera ne conclude l'...dei lavori parlamentari nella settimana tra Natale e Capodanno è molto serrato e anche la... Manovra, parte l'iter blindato al Senato per la prima legge di Bilancio del governo Meloni Alla Camera la manovra ha concluso l'atterraggio nonostante le turbolenze, per usare la metafora del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Entro giovedì mattina Giorgia Meloni conta che il Sena ...Gli immobili vicini alle nuove stazioni della metropolitana capitolina si sono svalutati del 5%, nota Bankitalia. Più gente e più stranieri spaventano i residenti, che scelgono altre zone della Capita ...