Manovra e scivolone sulle coperture | la rabbia di Meloni Giorgetti finisce sulla graticola | ecco tutti i suoi errori

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Rispetto agli altri anni lafinanziaria non è stata ancora approvata (manca il Senato dove approderà domani 27 dicembre) eppure si tratta di una manovrina rispetto a quelle del passato e questo perché 2/3 erano già fissati dal caro – bollette e restavano solo 14 miliardi per il resto. Un compito abbastanza facile, da dilettanti della politica economica, ma che è sfociato invece nel caos con ben 44 rilievi da parte della Ragioneria dello Stato. Imputato: il ministro Giancarloe itecnici del MEF e l'accusa arriva direttamente dagli alleati, e cioè i parlamentari di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Insomma si sa quanto Giorgiatenga a queste cose e il pasticcio della mini –impallinata torna su di lei come un boomerang.