Manduria | trovato in casa | morto da almeno un mese Indagano i carabinieri

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Isono stati allertati da alcuni vicini dell’uomo. Questi erano stati contattati dalla Germania, da parenti del settantenne tedesco di cui non avevano notizie da tempo. Nella villetta a circa un chilometro dal centro abitato dii militari hanno rinvenuto sul pavimento, 9aaccanto al letto, il corpo esanime dell’uomo. Il decesso si fa risalire a novembre, dato che appunto del settantenne non c’era traccia da un po’. L'articoloindaun proviene da Noi Notizie..

LaVoce

