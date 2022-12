Lutto nel calcio italiano | morta ex stella della Serie A

Corriere dello Sport

Ha chiesto il trasferimento in un altro reparto: "Ma per me è stato quasi un. Perché non sono riuscita a resistere e perché ho dovuto lasciare un'area che rimanemio cuore " l'urgenza " e ...giornalismo redazionesportiva2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Mercato Spezia, Aquile su Masuaku del Besiktas Spezia - Groningen 2 - 0, Gotti: tornati in clima campionato Spezia - ... Lutto nel calcio, è morto Fabian O'Neill La Perugia del calcio è in lutto: nel giorno di Natale, a 49 anni, è morto Fabian O'Neill. Il centrocampista ha giocato solo ...Un grave lutto ha colpito nella giornata di ieri il calcio italiano. Infatti si è spenta una vecchia stella della Serie A: i dettagli.