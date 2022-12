Luca Salatino abbandona il Grande Fratello Vip

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il giorno X è arrivato e questa sera, come ha più volte detto nel corso delle settimane ed ha ribadito pochi minuti fa in Casa, lascerà ilVip. Con la puntata di questa sera, infatti, ilVip compirà il suo giro di boa e tutti i vipponi che sono entrati a settembre possono decidere in maniera autonoma (e senza pagare alcuna penale) se continuare l’avventura e quindi firmare un nuovo contratto o se ritirarsi e tornare a Casa. Il televoto di questa sera non è eliminatorio e il preferito fra Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Sarah Altobello conquisterà l’immunità e avrà il compito di mandare in nomination diretta un suo compagno di televoto. Il testa a testa è ovviamente fra Antonella e Oriana, chi riuscirà a vincere ...

Fanpage.it

... in testa, ci sarebbe Edoardo Tavassi: pur essendo entrato in corso d'opera, il concorrente ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori tanto da riuscire a superare ancheche, ...non riesce più a socializzare come si deve con i concorrenti del Grande Fratello Vip . Per questo motivo, la sua furia si è letteralmente scagliata contro Oriana Marzoli e ben prima pure ... Luca Salatino sbrocca anche a Natale al GFVip, ecco perché potrebbe uscire prima del previsto GF Vip Salatino Donnamaria Con il passare dei giorni, l’animo dei concorrenti del GF Vip si fa sempre più teso. Luca Salatino non rivolge la parola ad Edoardo Donnamaria da due giorni a causa di… Legg ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Luca Salatino e Edoardo Donnamaria hanno avuto uno scontro: ecco cos'è successo.