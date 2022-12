LIVE – Venezia-Sassari 38-35 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come dodicesima giornata dellaA1di. Importante e interessantissimo scontro diretto a metà classifica, a margine della zona playoff. I lagunari hanno ripreso quota dopo tre sconfitte, a cui hanno fatto seguito il successo su Brescia e quello rocambolesco, all’overtime, contro Reggio Emilia. Di fronte, in quella che sarà una sorta di “partita del cuore” per marco Spissu, la formazione di coach Bucchi, che a sua volta arriva da due vittorie consecutive, prima nella difficile trasferta di Tortona e poi in casa contro Napoli. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di lunedì 26 dicembre sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà ...

12 Non c'è solo la Premier League in questo lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La Serie B ha in programma tutta la 19esima giornata, a partire dalla gara di cartello che si è disputata dalle ......( RISULTATI E CLASSIFICHE ) Brescia - Palermo 1 - 1 Ascoli - Reggina 0 - 1 Benevento - Perugia 0 - 2 Cagliari - Cosenza 2 - 0 Como - Cittadella 2 - 0 Spal - Pisa 0 - 1 Sudtirol - Modena 0 - 2... Venezia - Parma: 2-2 - Serie B - Risultato finale e commento alla partita L'Umana Reyer Venezia ospita il Banco di Sardegna Sassari per la 12a giornata di LegaBasket Serie A. Palla a due alle 18:00. Diretta testuale dalle 18:00. 1Q - I primi ...Il 2022 del Parma Calcio termina nel peggiore dei modi. A Venezia non è arrivata una sconfitta ma un pareggio amaro che sa di beffa. I crociati erano avanti 0-2 grazie alla doppietta di Vazquez ma si ...