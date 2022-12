LIVE – Tortona-Treviso | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come dodicesima giornata dellaA1di. Tre vittorie nelle ultime quattro partite, per la formazione piemontese, che però ha perso l’ultimo confronto casalingo contro Sassari. Ora, un’ottima occasione per consolidare la propria terza posizione in classifica. Di fronte, infatti, una delle formazione meno brillanti di questa prima parte di campionato, e non solo per la posizione nel tabellone. La squadra allenata da coach Nicola, infatti, naviga nelle zone basse del tabellone, però è reduce da un incoraggiante successo interno contro Brindisi. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di lunedì 26 dicembre sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con ...

Intanto daarriva la notizia del 4 - 4 tra Derthona e Fossano! 75' ammonito Degrassi del Chisola, poi ed esce Coccolo ed entra Zeni 74' cambi Chieri: entra Mammarella per Papagno e Emane per ...Diciannovesima giornata per il Girone A di Serie D: allo Stadio Fausto Coppi di, il Derthona riceve il Fossano Calcio. Una gara pazza, in cui succede di tutto. All'intervallo infatti i blues sono clamorosamente in vantaggio per 0 - 3 grazie alla doppietta di Alvitrez ... LIVE – Tortona-Sassari 59-60, Serie A1 2022/2023 basket ... Serie D, girone A: straordinaria impresa della squadra di Tortona nella partita con il Fossano. Dove sí dimostra come sia vero che nulla è impossibile.Allo Stadio Fausto Coppi di Tortona si affrontano Derthona e Fossano Calcio per la diciannovesima giornata di Serie D Girone A.