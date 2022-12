LIVE – Padova-Civitanova 0-2 22-25 | 14-25 | 9-12 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Latestualedi Pallavolo-Cucine Lube, partita valevole per la seconda giornata di ritorno della regular season didimaschile. I veneti di Jacopo Cuttini, decimi in classifica con 9 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la quinta vittoria stagionale. Servirà però una grande prestazione per battere i cucinieri. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini, dopo qualche difficoltà iniziale, hanno trovato il ritmo giusto e sono ora secondi alle spalle della capolista Perugia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 26 dicembre alla Kioene Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...