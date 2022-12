LIVE – Olimpia Milano-Varese | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come dodicesima giornata dellaA1di. Nuovo impegno tra le mura amiche per la formazione di coach Messina, chiamata ad un’altra sfida di altissimollo dopo la vittoria strepitosa in rimonta contro il Monaco, in Eurolega. Pochi giorni fa, infatti, Baron e compagni hanno dato dimostrazione finalmente di grande carattere, soprattutto dopo l’espulsione di Hines, battendo i capoclassifica in Europa. Ora l’avversario è la temibile banda guidata da coach Brase, quarta in classifica e con una fase offensiva invidiabile, tanto da essere prima come media punti (93,1) e terza per media assist (17,8) a partita. La palla ...