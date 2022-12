LIVE – Napoli-Verona 40-39 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come dodicesima giornata dellaA1di. Faccia a faccia interessante tra due formazioni che stanno lottando nella parte bassa della classifica. Gli uomini di coach Buscaglia sono a otto punti, due in più rispetto agli scaligeri, e hanno raccolto due vittorie nelle ultime cinque partite; tra l’altro, entrambe giocando in casa. Da canto suo, la squadra di coach Ramagli ha sfiorato il grandenell’ultimo turno, perdendo contro Pesaro di sole quattro lunghezze. Fin qui, Cappelletti e compagni si sono dimostrati infallibili negli scontri diretti, battendo sia Treviso che Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di lunedì ...

100x100 Napoli

Dalla conquista dello scudetto per il, passando per il raggiungimento di un posto in Champions League per Milan, Juventus ed Inter, fino ad arrivare alla salvezza per almeno sei/sette squadre ...La denuncia sui social Sul suo profilo Borrelli condivide la denuncia del cittadino napoletano: "Questa mattina in via Orsini aero in compagnia di mia moglie. Quando abbiamo parcheggiato l'... LIVE – NAPOLI – VILLAREAL: Osimhen pareggia al 14' la rete di ... Il macedone sulle ambizioni di squadra e personali: "Vogliamo continuare a vincere divertendoci. Nei miei sogni il Mondiale e una squadra importante" ...Rafa Benitez, ex allenatore di Inter e Napoli, ha parlato ai microfoni di Repubblica: “Il Napoli ha tutto, ma più di Milan e Juventus deve temere se stesso. La pausa di cinquanta ...