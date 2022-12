LIVE – Frosinone-Ternana 2-0 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Latestuale di, match valido per la diciannovesima giornata della. I padroni di casa, primi in classifica, arrivano dal ko sul campo del Genoa, mentre gli ospiti sono reduci dalla sconfitta contro il Como. Appuntamento alle ore 18. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-0 (37? Mulattieri, 54? Insigne) 54?- GOOL!!! Insigne riceve da Mulattieri e centralmente spiazza difesa e portiere avversari: 2-0 48?- Gran gol di Partipilo annullato però per fuorigioco 46?- Inizio secondo tempo FINE PRIMO TEMPO 45?- Un minuto di recupero 41?- Punizione ...