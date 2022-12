LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Gavere 2022 in DIRETTA | terza vittoria stagionale per Mathieu Van der Poel Podio regale completato da Van Aert e Pidcock

(Di lunedì 26 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:24 Si chiude qui la nostratestuale dell’undicesima tappa delladeldi. Appuntamento a domani con la Superprestige di Zolder dove i magnifici tre si sfideranno ancora una volta. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:22 I piazzamenti degli italiani. 23° Gioele Bertolini a 6’48”, 41° Jakob Dorigoni, 46° Lorenzo Masciarelli. 16:19 LA TOP FIVE DELLA CLASSIFICA GENERALE DIDELDOPO 11 GARE 1- LAURENS SWEEK (BEL) 308 PUNTI 2- MICHAEL VANTHOURENHOUT (BEL) 287 3- ELI ISERBYT (BEL) 249 4- LARS VAN DER HAAR (NED) 226 5- NIEL VANDEPUTTE (BEL) 178 16:14 LA TOP TEN DELLA GARA DI ...

OA Sport

...didi Gavere inizierà alle 15.10. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su Eurosport 1, ed in streaming su Eurosport P,layer e Discovery Plus. OA Sport vi offrirà la DIRETTA...La gara della Val di Sole, nona tappa della Coppa del Mondo di2022/2023, partirà alle ore 14.30; OA Sport la seguirà con la consueta DIRETTAper non perdere nemmeno una pedalata. ... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2022 in DIRETTA: terza ... Mathieu solo ottavo sulla neve di Vermiglio nella decima prova di Coppa del Mondo, l'unica italiana. In campo femminile tripletta olandese, con Silvia ...Tutto è pronto ai laghetti di San Leonardo a Vermiglio in Trentino per una gara unica nel panorama internazionale: sabato c’è la decima tappa della Coppa del Mondo. Venerdì la ricognizione del traccia ...