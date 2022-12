L’inganno dei fondi “ultra verdi” che nella metà dei casi non lo sono Investiti in fossili 8 miliardi e mezzo di euro

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ladeid’investimentopei “dark green”, ovvero quelli considerati meno impattanti per clima e ambiente,stati bocciati all’esame della sostenibilità. Con 8didestinati a compagnie inquinanti del settore dell’aviazione e dei combustibili, risultano infatti più neri che. Quasi 5di finanziamenti provengono dagli investitori italiani. A rivelarlo è un’inchiesta condotta dalla Great Green Investment Investigation, un collettivo di diverse testate – tra le quali El Pais, Le Monde e l’italiana Irpi Media, fondato dalle piattaforme olandesi Follow the Money e Investico. I 26 giornalisti del team hanno analizzato 838 portafogli sostenibili, per un valore di 619 ...

Il Fatto Quotidiano

... Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen sono protagonisti di uno...'ascesa al potere di Grindelwald va fermata, ma Silente non può ... Newt dovrà impedire chee il terrore abbiano la meglio ......il Comune di Giugliano in Campania per migliorare la qualità...della strada dopo essere stata portata in Italia con. ... L’inganno dei fondi “ultra verdi” che nella metà dei casi non lo sono