Vanity Fair Italia

...un sequel di Freaky Friday Leila Sirianni - 11 Ottobre 2022 Disney Jamie Lee Curtis ha dichiarato la propria disponibilità nel partecipare ad un eventuale sequel di Freaky Friday con...Falling for Christmas Tra i film di Natale più visti, Falling for Christmas, è la storia di Sierra Belmont (), ricca e viziata ereditiera quasi fidanzata con un Instagrammer di successo, ... Lindsay Lohan pubblica un (raro) selfie insieme al marito per gli auguri di Natale Un terzo capitolo di National Treasure con Nicholas Cage è in lavorazione: la conferma da parte del produttore Jerry Bruckheimer ...L'amnesia a tempo determinato, che dura giusto una settimana per potersi innamorare di un perfetto sconosciuto, ovviamente, è il cuore di parecchie commedie romantiche, non ultimo Falling for Christma ...