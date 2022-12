Lewandowski | «Vi svelo chi vincerà il Pallone d’Oro»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le parole di Robert, attaccante del Barcellona e della Polonia, sul prossimo vincitore delRobertha parlato a Mondo Deportivo. L’attaccante di proprietà del Barcellona si è espresso sul prossimo vincitore del. PAROLE – «Messi è il favorito. Certo, potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club (Mbappe, ndr), ma c’è solo un Mondiale che decide chiquesta edizione e Messi è di sicuro al vertice. Se mi piacerebbe giocare con lui prima di ritirarmi? Non dipende da me. Adesso gioca più come trequartista, è il calciatore con cui qualsiasi attaccante vorrebbe giocare». L'articolo proviene da Calcio News 24.