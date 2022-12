Leeds United vs Manchester City – possibili formazioni e ultime notizie

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La missione deldi detronizzare l’Arsenal in cima alla classifica della Premier League riprende mercoledì 28 dicembre, quando i campioni affrontano ila Elland Road. Al momento la squadra di Pep Guardiola è a cinque punti di distanza dai Gunners, che sono in testa alla classifica, mentre i bianchi sono entrati nella pausa della Coppa del Mondo al 15° posto con 15 punti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreLa stella del, Crysencio Summerville, ha ...

Cinque Quotidiano

... La Casa dello Sport Internazionale Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Paolo Ciarravano ore 21- Manchester City Sky Sport Football e NOW (telecronaca Massimo Marianella) ore 23 ...Utd - Nott'm Forest CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00- Man. City CALCIO - LIGUE 1 15:00 Ajaccio - Angers 15:00 Troyes - Nantes 17:00 Auxerre - Monaco 19:00 Clermont - Lille 21:00 PSG - ... Leeds United – Manchester City, segui la Diretta Live. Le statistiche ... Il fondatore di Aser Venture ha venduto nei mesi scorsi Eleven Sport al servizio di streaming inglese: «Dazn continuerà a crescere i servizi interattivi , betting e community».La Premier League come sempre gioca a Santo Stefano. Il Boxing Day parte alle 13:30 con Brentford-Tottenham e si chiude con il derby Arsenal-West Ham ...